Севастополец убил незнакомца в баре, воткнув нож ему в шею

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Севастополе задержали 44-летнего жителя Балаклавского района, убившего незнакомца у бара. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Крыма.

- Вечером 23 сентября текущего года между мужчинами, отдыхавшими в баре по проспекту Генерала Острякова, произошла словесная ссора, в результате которой 44-летний злоумышленник нанес оппоненту имевшимся при себе ножом удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался, - говорится в сообщении.

Подозреваемого быстро вычислили и задержали. Убегая, преступник бросил орудие убийства. Нож был найден в ходе осмотра следователями и криминалистами места преступления.

Уточняется, что преступление было совершено на почве бытового конфликта, а мужчины были пьяны. Убийца в настоящий момент находится под стражей. Следователи продолжают собирать базу улик, доказывающих его вину.

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