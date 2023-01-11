Открытое обращение от компании «СервисГаз» к главе Республики Крым Сергею Аксенову

Фото: riostroyinvest.ru

Компания «СервисГаз» работает на рынке производства газового котлового оборудования более 27 лет и входит в тройку лидеров отечественных производителей. По итогам 2022 года компанией «СервисГаз» произведено более 50 тысяч газовых котлов и более 500 тысяч газовых горелок, тем самым поддерживается курс Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на импортозамещение.

Свой авторитет и надежность компания зарабатывала годами, в последние время диверсифицировав свой бизнес и приступив к реализации на территории Сакского района частного инвестиционного проекта комплексной жилой застройки «Таврида Сити» с собственной социальной и инженерной инфраструктурой. Планируемый объем инвестиций первой очереди реализации проекта составляет более 5 млрд. рублей, из которых компанией на сегодняшний день уже инвестировано около 100 млн. рублей. К территории будущей застройки подведены все необходимые инженерные сети, спроектированы коммуникации, дороги и многоквартирные жилые дома с прохождением экспертизы.

«СервисГаз» на протяжении всех 27 лет своей деятельности ведет социально ответственный бизнес в регионах своего присутствия. В Республике Крым мы активно участвуем не только в софинансировании программ по благоустройству поселка Уютный, устанавливая игровые комплексы и парки, но и за счет собственных средств полностью модернизировали систему канализации стоимостью более 18 млн. рублей для жителей всего поселка Уютный. Наша компания содействовала инициативе Правительства РФ по поддержке работников медицинской сферы путем безвозмездной передачи в собственность земельных участков для ИЖС. Тем самым подтвердив взятые на себя социальные обязательства как перед муниципалитетом, так и перед населением.

Намерены и впредь оказывать всяческое содействие и помощь в развитии Республики Крым. Уверены, региональные власти любого российского региона, выполняя Майские Указы Президента России Владимира Путина по развитию жилищного строительства, были бы заинтересованы в реализации такого уникального комплекса, как «Таврида Сити» и прихода инвестора в лице «СервисГаз».

Уважаемый Сергей Валерьевич, наш Президент Владимир Путин восемь месяцев назад, в связи с проведением СВО и введенными в отношении российского бизнеса санкциями со стороны недружественных стран, поручил создать в каждом из регионов штабы по экономическому развитию, а также потребовал ликвидации всех административных, регуляторных неоправданных барьеров в разрешении проблем отечественного бизнеса. Последнее, по нашему мнению, в том числе, должно минимизировать любые коррупционные проявления в чиновничьей среде по отношению к бизнесу, став новым драйвером развития всей экономики. Однако, на сегодня ситуация такова, что в ходе проведения работ над проектом компания столкнулась с рядом административных барьеров на республиканском уровне, разрешение которых возможно только с Вашим участием.

Считаем, в столь сложное для страны время, власть и бизнес должны объединить свои усилия, работая в тандеме на благо созидания и развития. Предлагаем рассмотреть возможность проведения встречи с Вами, чтобы разрешить недопонимания, тормозящие реализацию инвестиционного проекта, вероятно, возникшие с подачи отдельных подконтрольных Вам чиновников. Готовы презентовать и обсудить проект строительства ЖК «Таврида Сити» лично Вам, с рассмотрением возможности строительства жилья для семей участников СВО на территории будущего ЖК «Таврида Сити».

С уважением, надеемся на сотрудничество и взаимопонимание.

Генеральный директор ООО «СервисГаз» Олег Родионов.

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