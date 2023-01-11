Смыть с себя грехи можно в любом водоеме и даже в море Фото: Анна САДОВНИКОВА

Уже на следующей неделе, 19 января, наступит традиционный церковный праздник Крещение. В этом году он приходится на четверг. В ночь с 18 на 19-е число верующие окунаются в холодные купели, а перед этим ходят на вечернюю службу в храмах, причащаются. «Комсомолка» рассказывает, где купаться на Крещение в Крыму 2023.

За безопасностью во время массовых купаний будут следить спасатели МЧС совместно с сотрудниками ГКУ РК «Крым-Спас», а также волонтеры и врачи. Кроме того, будут оборудованы пункты обогрева, в которых можно выпить горячего чая и закутаться в плед.

В постковидном 2021 году с крещенскими обрядами было все строго: из-за ограничений оборудовали лишь 10 мест. В минувшем 2022 году список оборудованных купелей значительно расширили. Полный список купелей на Крещение в Крыму в МЧС по РК еще не предоставили, однако известно, что искупаться можно будет и Симферопольском районе, Феодосии, Керчи, Саках, Евпатории, Ялте, Алуште и других регионах Крыма.

СПИСОК КУПЕЛЕЙ НА КРЕЩЕНИЕ В КРЫМУ 2023

Публикуем список мест для купания, которые традиционно оборудуют к 19 января:

- Симферопольский район, с. Белоглинка (открытый водоем);

- Симферопольский район, с. Перевальное, Красные пещеры;

- Симферопольский район, пгт Николаевка, ул. Набережная, 29 (береговая линия)

- Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Набережная, 12 (Храм всех крымских святых);

- Феодосия, 1-й городской пляж, между 3-4 бунами (Феодосийский залив);

- Саки, ул. Морская, 8 (территория санатория «Полтава-Крым»);

- Сакский район, пгт Новофедоровка, муниципальный пляж «Палуба»;

- Ялта, набережная им. Ленина;

- Алушта, ул. Набережная;

- Бахчисарайский район, с. Скалистое, искусственный водоем;

- Нижнегорский район, с. Изобильное, на территории побережья озера Сиваш;

- Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Спортивная, 1 (спасательная станция); - Судак, ул. Набережная, пляж «Центральный».

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ НА КРЕЩЕНИЕ В КРЫМУ 2023

По данным Крымского гидрометцентра, температура воды в Черном море варьируется от +6 до +11 градусов. Теплее всего будет окунаться у берегов Ялты и Алушты, где температура воды составляет +11 градусов. Чуть прохладнее - восемь градусов - в Феодосии и Черноморском. А самая холодная вода сейчас в районе Евпатории - там всего +6 градусов.

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Республики Крым Людмила Знаменская отметила, что купание в холодной воде зимой - достаточно стрессовая ситуация для организма. Поэтому делать это нужно с осторожностью.

- Окунаться во время Крещения лучше всего только тем, кто прошел все этапы повышения закаливающей дозы. Если человек никогда не обливался водой комнатной температуры с постепенным снижением, то купаться в холодной воде ему категорически противопоказано. Такой стресс для иммунной системы может привести к простуде, могут также обостриться хронические заболевания, - пояснила иммунолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отмечали Крещение 2020 в Крыму и Севастополе: Лучшие фото

19 января верующие освящают воду и окунаются в оборудованные купели или же прямо в море (подробнее)