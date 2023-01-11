Севастополь, Ялта, Керчь и Феодосия: в Крымской митрополии назвали города, где состоятся крещенские купания

Крещенские купания в Крыму в 2023 году пройдут не во всех населенных пунктах Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания на полуострове состоятся не во всех городах. Об этом «КП-Крым» сообщил руководитель пресс-службы Крымской митрополии - протоиерей Владимир Кашлюк. Несмотря на то, что по уставу церкви, чин освящения воды пройдет во всех храмах полуострова, решение о крещенских купаниях принимают местные власти.

Праздник Крещения Господня православные верующие отмечают 19 января. Наряду с Пасхой день крещения Иисуса Христа в реке Иордан свято чтят в церковном календаре. Накануне праздника в водоемах делают проруби, чтобы любой желающий мог окунуться в воду. Перед этим следует посетить вечернюю службу в храмах и причаститься. Существует также поверье, что праздник как раз приходится на Крещенские морозы. Климат в Крыму не такой суровый, поэтому здесь верующие окунаются в море и крупные водоемы.

Как подчеркнул глава пресс-службы Крымской митрополии, крещенские купания точно состоятся в Херсонесе (Севастополь), Ялте, Феодосии и Керчи. Что касается Симферополя и Евпатории, то точной информации пока нет - все зависит от решения местных властей. Тем не менее, в Николаевке такие купания не состоятся.

- Священник только совершает чин освещения. А обрядовая сфера погружения зависит только от того, насколько в муниципалитете поддержали эту традицию. Должны быть сотрудники МЧС, врачи и так далее. Церковь этим не занимается, - подчеркнул протоиерей Владимир Кашлюк.

В прибрежных городах, где купания будут разрешены, они состоятся после Божественной литургии 19 января. Закончится она, по словам Владимира Кашлюка примерно в 10:00. Чин освещения водой, соответственно, совершится в 10:30 - 11:00.

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