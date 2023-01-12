Автомобильное движение по Крымскому мосту перекроют на весь день 14 января

Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут ввиду ограничений. Фото: Марат Хуснуллин/Tg

С ночи 14 января временно будет ограничено автомобильное движение по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Запланированы ремонтные работы.

- В 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ, - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел теракт - была подрывана фура, после чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день, а 5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части.

Работы по восстановлению переправы находятся в процессе. Так, 10 января строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части моста. Как сообщал ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, основные работы, которые позволят открыть движение, намерены завершить в марте 2023 года.

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