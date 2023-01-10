Надвижка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста завершена

Фото: Марат Хуснуллин/Tg

Рабочие завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

- При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролет на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролет встанет в свое проектное положение, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, восстановительные работы автомобильной части переправы должны быть завершена в марте текущего года.

Напомним, 10 января движение по Крымскому мосту после временной приостановки ввиду ремонта было возобновлено раньше, чем планировалось.

В то же время Керченская паромная переправа во вторник продолжает работать штатно, несмотря на действующее в проливе штормовое предупреждение.

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