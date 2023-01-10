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НовостиОбщество10 января 2023 11:44

Движение по Крымскому мосту возобновлено 10 января после временной приостановки

Ограничения сняли раньше времени
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Автомобильное движение по Крымскому мосту после временной приостановки возобновлено 10 января, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- Сегодня в 14.00 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - говорится в сообщении.

Планировалось, что автомобильная часть переправы будет перекрыта до 16.00, однако ограничения сняли раньше времени.

Напомним, Керченская паромная переправа 10 января продолжает работать штатно, несмотря на действующее в проливе штормовое предупреждение.

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