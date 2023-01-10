В Керченском проливе действует штормовое предупреждение 10 января

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября по 10 января паромами совокупно выполнено 1473 рейса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10 января в Керченском проливе действует штормовое предупреждение, сообщила в пресс-службе Минтранса РФ в телеграм-канале.

– Согласно прогнозу Росгидромета, 10 января ожидается восточный, юго-восточный ветер 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха 0+2°С, температура воды в море +2-3°С, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента возобновления работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября по 10 января через пролив в обе стороны перевезли 60 985 пассажиров, 44 797 единиц автотранспорта и 5 110 железнодорожных вагонов. За это время паромами совокупно выполнено 1473 рейса.

Напомним, сегодня Крымский мост закрыт для движения автомобилей в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения будут действовать до 16:00 мск.

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