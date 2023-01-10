Движение по Крымскому мосту приостановлено до вечера 10 января

Фото: Сергей Аксенов/Tg

До вечера 10 января движение по автомобильной части Крымского моста приостановлено ввиду восстановительных работ. Об этом ранее сообщали в пресс-службе Минтранса Республики Крым.

- 10 января в 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 для проведения ремонтно-восстановительных работ, - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Напомним, дорожники организовали объезд моста через Северо-Крымский канал в Джанкойском районе. Ранее в связи с аварийным состоянием моста в районе села Победное движение по нему было закрыто.

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