Дорожники организовали объезд моста через Северо-Крымский канал в Джанкойском районе

Фото: пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В Джанкойском районе открыто рабочее движение по временному сооружению, устроенному на период ремонта моста через Северо-Крымский канал. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

– В селе Победное Джанкойского района открыто рабочее движение по временному искусственному сооружению, устроенному на период выполнения работ по ремонту моста на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Таврида – Джанкой – Красноперекопск км 109+432, – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре в связи с аварийным состоянием моста через Северо-Крымский канал в районе села Победное движение по нему было закрыто.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что 10 января Крымский мост полностью закроют для автомобилей. Водителей просят заранее планировать поездки.

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