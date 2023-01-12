В этом году будет открыто 65 точек приема деревьев. Фото: elkovorot/vk

Из всей череды праздников остался лишь один, - Старый Новый год, что наступит в ночь с 13 на 14 января. Как правило, именно после этой даты начинается период, когда из дома начинают выносить новогодние ели. И если перед новогодними каникулами эти деревья массово продают на рынках, то после праздников вся эта «елочная толпа» скапливается возле мусорных баков. Такая постновогодняя «ярмарка» не радует глаз. Кроме того, ели, пихты и сосны можно сдать на переработку в рамках акции «Елковорот» в Крыму.

- В этом году «Елковорот» на полуострове будет проходить юбилейный, пятый раз. Что радует, с каждым годом люди сдают все больше елей. В прошлом году мы собрали 1 600 деревьев на всех точках. В позапрошлом - всего 500. Ежегодно становится больше и волонтеров, и точек приемки деревьев, - рассказала КП-Крым Вероника Белякова, куратор акции «Елковорот» на полуострове.

Часть елей отправят на корм животным. Фото: elkovorot/vk

По ее словам, выбрасывать ель на свалку - не совсем хорошо, так как это большая экологическая нагрузка, в том числе, и на полигоны.

- Гораздо лучше выделить время в воскресенье 15-го или 22-го января и принести новогоднюю красавицу нашим волонтерам. На каждой точке будет стоять по два человека. Всего по Крыму будет задействовано 170 волонтеров, открыто 65 точек. Потом деревья мы передаем на эфиромасличные заводы, на мульчирование в частные хозяйства, где они служат удобрением для почвы. Кроме того, деревья пойдут на корм лошадям в экопарке. Ели мы никогда не выбрасываем, - отмечает активистка.

В прошлом году было собрано 1600 деревьев. Фото: elkovorot/vk

Итак, ниже опубликуем адреса и время работы пунктов сдачи елок в Крыму в январе 2023.

Симферополь. 15 и 22 января с 11:00 до 15:00

ТРК «Меганом» (кафе «Кофе с совой»);

Бульар Франко, 6И (около «Кофе с совой»);

ул. Маршала Жукова, 15 (возле Хабиба);

ул. Павленко (остановка Павленко на углу);

ул. Героев Сталинграда, 33;

ул. Киевская, 137 (сквер Крымской весны);

ул. Киевская, 123 (остановка «Парк Гагарина»);

ул. Лермонтова, 16 («Крымсоюзпечать»);

пр. Победы, 95 (угол Победы и Буденого);

ул. Кечкеметская, 198 (Минприроды);

ул. Тренегва, 2 (сквер рынка);

Парк Тренева (угол улицы Самокиша и Севастопольской);

Сквер Мира (напротив Тургенева, 52);

ул. Беспалова, 79 (школа №28);

ул. Киевская, 7В (Неаполь и Лингвист);

ул. 60 лет Октября, 18 (возле магазина «Пуд»);

парк Шевченко (за аркой у входа);

ул. Дмитрия Ульянова, 1А;

ул. Балаклавская, 67А (возле магазина «Пуд»);

район Заводское, конечная троллейбуса №10;

ГРЭС, Кржижановского 24 (МФЦ).

Евпатория. 15 с 11:00 до 15:00

Проспект Ленина, 62 (возле ТЦ «Консоль»);

ул. Интернациональная, 128 (около ТЦ «Т-центр»);

Проспект Победы, 81 (на необустроенном участке);

ул. Интернациональная, 88 (напротив «Фреш»).

Феодосия. 15 и 22 января с 12:00 до 15:00

Возле магазина Sota на ул. Назукина, 3 («Крымтелеком»);

Около магазина Sota на улице Крымская, 21.

Щебетовка

Около Дома культуры на ул. Ленина, 33.

Приморский

Около Дома культуры «Бриз».

Орджоникидзе

Около Дома культуры на ул. Ленина, 8.

Керчь. 15 и 22 января с 12:00 до 14:00

Ул. Архитектурная, 4 (парковка у Дворца культуры «ЮГАН»);

ул. Орджоникидзе, 88 (площадь Дворца культуры «Корабел»);

ул. Победы, 11а (район Дружбы, «Букетная мастерская»);

ул. Ленина, 46 (площадь ДК им. Пушкина, ул. Театральная);

ул. Кирова, 89 (парковка около Центра детского творчества);

ул. Ворошилова, 37Б (парковка у магазина «ПУД»);

ул. Сморжевского, 3А (парковка у магазина «Фуршет»);

Армянск. 15 и 22 января с 12:00 до 15:00

Ул. Иванищева, д.22;

микрорайон имени Генерала Васильева, д.1.

Ленинский район. 15 января с 12:00 до 15:00

Ленино

Ул. Фрунзе (возле магазина «Севдам»);

ул. Шоссейная, 13а (возле магазина «Пуд»);

ул. Курчатова (около магазина «Стройдворик».

Щелкино

между домами 19а и 19.

Бахчисарай. 15 января с 14:00 до 16:00

Остановка «Школа мастеров» (Старый город);

Остановка «Железнодорожный вокзал»;

Магазин «Ева», остановка 6 рынок;

Больница, ул. Советская;

ул. Крымская, остановка.

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