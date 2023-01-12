В Крыму пьяная многодетная мать устроила скандал, пытаясь забрать дочь из детсада

Воспитатель отказала нетрезвой матери, которая пришла за своей дочерью, отдать ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росгвардейцы задержали в Крыму 38-летнюю нетрезвую многодетнаю мать, которая устроила скандал, пытаясь забрать малолетнюю дочь из детского сада.

- Накануне вечером за помощью к правоохранителям обратилась заместитель заведующей одного из детских садов Ленинского района города-героя. Женщина пояснила росгвардейцам, что воспитатель отказала нетрезвой матери, которая пришла за своей дочерью, отдать ребенка, - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Крыму.

В ответ гражданка с явными признаками алкогольного опьянения устроила скандал, нецензурно бранилась и мешала работе персонала. Конфликт пресекли прибывшие на место силовики, оградив родителей и детей от нелицеприятной сцены.

Женщина, как оказалось, воспитывает четверых детей. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности. В тот же день на местно инцидента прибыл сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних.

Женщину, устроившую скандал, отправили на медосвидетельствование, а девочку передали бабушке.

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