Семейная сказка обернулась кошмаром: история мужа-изверга, покалечившего родного сына, чтобы отомстить жене за развод

Малыш пережил сильное потрясение в четыре года. Фото: Личный архив Эдие

Год назад в Крыму разыгралась семейная драма, которая могла стать основой для сценария триллера. Эта история произошла в начале октября в Алуште.

4 октября посреди ночи разгневанный мужчина ворвался в квартиру к бывшей жене и силой забрал у нее своего младшего сына. До недавнего времени пара вместе воспитывала двоих детей. Женщина как могла пыталась заслонить собой ребенка, плакала и умоляла не забирать сына, но мужчина был непоколебим. Экс-супруг, обезумевший от ревности, усадил малыша на заднее сидение своей машины и увез в лес. Там горе-отец взорвал газовый баллон в паре сантиметров от лица 4-летнего ребенка. где рядом с четырехлетним ребенком взорвал газовый баллон. К счастью, малыш остался жив, но получил травмы. Позже его тело покрылось жуткими волдырями от ожогов. Когда новость о страшном ЧП облетела всю страну, никто по началу не предполагал, что виновником этого инцидента оказался родной отец мальчика...

АКТ МЕСТИ

Позже оказалось, что бывший супруг женщины по имени Эдем даже во время совместной жизни часто угрожал бедняжке Эдие расправой. А затем и вовсе пообещал, что рано или поздно отомстит за развод. В качестве мести абъюзер решил отыграться на самом дорогом.

- Этот изверг насильно забрал у меня ребенка, а потом шантажировал, запугивал расправой... Он сделал все, как и говорил: взорвал газовый баллон, вывезя ребенка в лес! У меня есть уйма доказательств и его сообщений, - в слезах рассказывала Эдие Девлетова.

Врачи диагностировали ожоги тела. Фото: Личный архив Эдие

РЕБЕНКУ НИКТО НЕ ПОМОГАЛ

По ее словам, после инцидента с взорвавшимся баллоном ребенок двое суток находился в очень тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка 13% ожогов тела.

- Мой мальчик мучался от сильной боли и ожогов, но это не вызывало жалости у Эдема. Ему как будто было вообще все равно на своего родного сына! Он вообще не брал от меня трубку, потом даже угрожал, что заберет и второго ребенка, - жалуется мать. – Он часто бил наших детей и угрожал, что они сбросятся со скалы. Как-то раз даже была ситуация, когда этот «папаша» чуть не убил старшего. Он кричал на него, лупил руками, а потом посадил его рядом с собой в машину и совершил сильнейшую аварию в очень пьяном состоянии.

Напуганная таким поведением бывшего мужа мать часто жаловалась в полицию, писала заявления и умоляла, чтобы изверга забрали в тюрьму. Но каждый раз забирала заявления, так как супруг ей угрожал. Но взорвавшийся баллон рядом с сыном стал последней каплей.

РАНЫ НА ДУШЕ

К счастью, с младшим сыном после зверского поступка «папаши» все в порядке. Ожоги на теле удалось вылечить за три месяца, раны затянулись, но не на душе… Как рассказала мама мальчика, из-за пережитого потрясения у него начались панические атаки. Пришлось даже обратиться к психиатру.

Врачи диагностировали ожоги тела. Фото: Личный архив Эдие

- Иногда ему мерещатся взрывы, как в тот страшный день. Он очень сильно боится грохота или громких звуков. Часто вспоминает о том, что случилось, и начинает плакать. Раньше он очень любил своего папу, но, когда все это произошло, возненавидел. Мне было очень больно на это смотреть, ведь воспоминания же не сотрешь. Особенно у малыша…, - с грустью добавляет Эдие.

ИЗНАСИЛОВАЛ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Сама девушка признается, что в отношениях с мужем она прожила около шести лет. Сначала все было прекрасно: красивые слова, подарки, ухаживания, а потом это превратилось в состояние постоянного страха и тревоги за себя и детей. Изверг часто избивал ее прямо на глазах у малышей. А перед свадьбой – вообще изнасиловал, в последствии чего она забеременела.

- Тогда, узнав о беременности, я решила для себя, что буду рожать. Но муж постоянно кричал на меня и склонял к аборту, грозился убить и меня и ребенка. Я терпела, закрывала глаза на ситуацию. Но потом она начал угрожать словами: «Я тебя так изуродую, ноги руки переломаю, глаза выколю, и никому нужна не будешь. Всю оставшуюся жизнь будешь ходить в туалет под себя», - с ужасом вспоминает Эдие.

КАК ЗАКОНЧИЛАСЬ ИСТОРИЯ

Против 44-летнего жителя Алушты возбудили уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом, истязании беременной женщины и нарушении неприкосновенности частной жизни. На время следствия его заключили в СИЗО.

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