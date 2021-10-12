«Он отомстил мне за развод»: В Алуште отец едва не взорвал своего маленького сына газовым баллоном

Сейчас ребенок находится в больнице с ожогами всего тела площадью до 13%. Эдие Девлетова / Инстаграм

В начале октября в Алуште мужчина насильно забрал у своей бывшей жены младшего сына, вывез в лес и взорвал газовый баллон прямо рядом с четырехлетним ребенком. О случившемся спустя неделю решила рассказать мать пострадавшего мальчика.

Вместе со своим мужем мать малыша Эдие Девлетова прожила около пяти лет. Сначала красивые ухаживания и громкие признания в любви, а потом домашнее насилие с угрозами и ссадинами на теле. За все время семейной жизни девушке часто приходилось терпеть издевательства со стороны мужа. Последней каплей стала история с младшим сыном. По словам Эдие, таким образом мужчина решил отомстить ей за развод, поэтому и забрал самое дорогое - ребенка.

Все случилось 4 октября. Бывший муж внезапно ворвался в квартиру к семье Эдие, забрал четырехлетнего ребенка и увез на машине в лес.

- Бывший супруг насильно забрал у меня ребенка, а затем шантажировал, запугивал расправой... Он сделал все, как и говорил: взорвал газовый баллон, вывезя ребенка в лес! У меня есть уйма доказательств и его сообщений, - пишет на своей странице Девлетова.

Она уверяет, что после страшного происшествия двое суток ее ребенок находился в тяжелом состоянии и без медицинской помощи. Родственники по линии бывшего мужа рассказали о случившемся только через несколько дней. С понедельника на вторник мальчик мучался от сильной боли и ожогов, но это не вызывало жалости у отца. Он попытался расправиться со вторым ребенком, но из-за плохого самочувствия так и не смог этого сделать.

- В январе месяце «папаша» чуть не убил старшего сына, угрожая, что они сбросятся со скалы, а затем совершил сильнейшую аварию в очень пьяном состоянии с сыном (также украв его), - говорит Эдие. - То, что произошло на этот раз, прибавило страха, но отбило всякие оправдания и жалось к этому человеку.

Мать пострадавшего ребенка до этого часто обращалась в правоохранительные органы, но каждый раз забирала заявления - муж ей угрожал.

Как сообщают в пресс-службе Следкома по Крыму, сейчас ребенок находится в больнице с ожогами всего тела площадью до 13%. Его состояние, по словам врачей, стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. Отцу также оказана медпомощь.

- Устанавливаются обстоятельства происшествия и события, ему предшествующие: проведены осмотры местности, допрошен круг лиц, назначена пожаро-техническая экспертиза транспортного средства. В ходе проверки будет дана оценка обстановке в семье, исполнению со стороны родителей возложенных на них обязанностей, а также действиям со стороны органов профилактики, - отмечают в следкоме и добавляют, что уже удалось установить ряд противоправных действий в отношении матери мальчика со стороны ее мужа.

На помощь пострадавшему малышу готовы приехать московские медики из «Детской городской клинической больницы №9 им. Георгия Сперанского» из ожогового центра. Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, все обстоятельства инцидента будут выяснять дополнительно.

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