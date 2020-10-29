Следком не нашел причин для возбуждения уголовного дела по факту истощения ребенка в «Елочке»

Сережу забрали из детдома очень худеньким и слабеньким. Фото: КРБОО «Наша надежда»/FB

История Сережи из специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка», которую рассказала в соцсети его приемная мама, привела к многочисленным проверкам детдома.

Эксперты пытались понять почему малыш больше похож на узника концлагеря, чем на ребенка, находящегося под неусыпным присмотром врачей и сотрудников детдом. В два года его рост был 74 сантиметров, вес 6100 граммов. Сережа не говорил, не ел самостоятельно, не мог он и сидеть. В «Елочке» нашли определенные нарушения, но вопрос об уголовном деле завис в воздухе.

- Следственный комитет Центрального района Симферополя отказал в возбуждении уголовного дела, но решение было отменено Управлением и отправлено на дорасследование, - сообщила в соцсети приемная мама ребенка Ольга Крамная.

Крымчанка встретилась с Уполномоченным по правам ребенка РФ. Фото: Анна Кузнецова/ФБ

Крымчанка рассказала, что вместе со своим старшим сыном Сашей побывала на приеме у уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой. Женщина поблагодарила за помощь в лечении Саши и заодно рассказала о том, как себя чувствует мальчик.

- Помните недавний рассказ о маленьком худеньком Сереже из дома ребенка «Елочки»? На днях встретились с его приемной мамой Ольгой Крамной. У нее кроме Сережи еще шестеро детей. Она буквально спасла ребенка. После того, как малыш в истощенном состоянии оказался у Ольги на руках, мы инициировали проверку сиротских учреждений Крыма. Выявили нарушения, нарушения подтвердила и Генпрокуратура РФ, но ребенку стало легче не от этого. Просто рядом вовремя оказалось заботливое, доброе сердце. Мне Ольга показала фото Сережи - его просто не узнать! Прибавляет в весе, уже уверенно стоит в ходунах - вот такие чудеса! – такой пост появился на странице детского омбудсмена.

Сейчас маленького Сережу просто не узнать. Фото: Ольга Крамная /ФБ

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