Неуместно сравнение с концлагерем: Минздрав Крыма озвучил итоги проверки «Елочки», где усыновили истощенного ребенка

Работа учреждения была проверена. Фото: Сергей Аксенов/VK

После того, как в соцсети появилась информация об истощенном Сереже, которого усыновители забрали из симферопольского детдома «Елочка», разгорелся нешуточный скандал. На инцидент обратили внимание множество структур и ведомств. И вот стали известны результаты проверки, инициированной главой РК Сергеем Аксеновым.

- Завершена проверка качества оказания услуг в ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка», - сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

В официальной информации говорится, что пользователи соцсетей необоснованно обвинили персонал в плохом присмотре за детьми. Медицинское наблюдение за воспитанниками учреждения производится круглосуточно. В ведомстве отметили, что в доме ребенка обеспеченность медкадрами - на уровне 90%. Детям здесь оказывают помощь врачи-педиатры, детский врач-психиатр, отоларинголог, имеющие нужные сертификаты. Медики зорко следят за развитием каждого ребенка.

Если нужно, то малышей обследуют и лечат в Республиканской детской клинической больнице, а при необходимости направляют в федеральные клиники страны.

Опровергли в Минздраве и предположения пользователей соцсетей «что якобы дети в учреждении недоедают или голодают».

- Организация питания детей Дома ребенка осуществляется в соответствии с федеральными и республиканскими нормативно-правовыми актами, - сообщили в ведомстве, подчеркнув, что также был проведен «осмотр детей: воспитанники ухоженные, пролежней, кожных повреждений нет». «Осуществляется контроль за массой тела, ростом, психо-эмоциональным состоянием. Обеспечение Дома ребенка необходимыми лекарственными препаратами осуществляется в полном объеме».

Чтобы сделать хорошую работу дома ребенка еще лучше, решено взять на особый контроль питание детей, имеющих тяжелую белково-энергетическую недостаточность. Зашла речь о приеме на работу в дом ребенка медицинского психолога и подготовке врача-педиатра по нутрициологии.

Были найдены и недочеты, которые в основном касаются ведения разных документов, в том числе личных дел воспитанников Дома ребенка.

По итогам проверки сделано заявление, что Минздрав Республики Крым и коллектив дома ребенка «Елочка» «считает крайне неуместным сравнение деятельности учреждения с работой концентрационного лагеря, что было допущено рядом СМИ, и расценивается сотрудниками здравоохранения как умышленное и безосновательное унижение чести и достоинства».

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