После скандала с истощенным мальчиком в симферопольской «Елочке» нашли нарушения

Детский омбудсмен Анна Кузнецова организовала проверку детских домов на полуострове. Фото : пресс-служба аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка

Эксперты нашли системные нарушения в работе детского дома после проверки интернатов из-за инцидента с истощенным двухлетним мальчиком в «Елочке», .

- Мы видим, что, едва выйдя из стен детского дома-интерната, ребенок начинает набирать вес. Значит, этот вопрос можно было решить, но его не решали. И это страшно. К сожалению, подобные нарушения, цена которым – детские судьбы и их здоровье, не только в Крыму, - отметила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам детей России, окончательные результаты будут опубликованы уже после подробного анализа всех нарушений. Но на данный момент известно, что 80 детей из дома ребенка «Елочка» в Симферополе не получали надлежащего питания.

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