«Чтоб дети смеялись и жить не боялись»: бойцы получили подарок от школьников из Бахчисарая и записали в ответ трогательное поздравление

Российских военных так растрогали подарки крымских кадетов, что они записали ребятам ответное видео. Фото: скриншот из видео

Главный семейный праздник - Новый год - не все отметили в кругу родных и близких. Некоторые наши соотечественники встретили начало 2023 на передовой, защищая Россию от нападок националистов.

Порадовать военнослужащих подарками к новогодним праздникам решили кадеты седьмого класса бахчисарайской «Школьной академии имени Мальцева». Юные патриоты собрали несколько пакетов сладостей.

Дело в том, что в специальной военной операции участвует отец одной из учениц кадетского класса. По словам школьницы, крымские военнослужащие перед Новым годом мечтали о шоколаде и конфетах - амуницией их обеспечили, но простые человеческие радости никто не отменял. Несколько дней ребята приносили в школу подарки для военных, которые потом доставили прямо на передовую. Почти каждый ученик кадетских классов принес что-то приятное - шоколад, сладости, чай и другой полезный (и не совсем!) перекус. Ребята также написали российским военнослужащим письма и записали видео с новогодними поздравлениями. Школьники подчеркнули, что с нетерпением ждут защитников России домой и желают им победы.

Посылки пришли нашим бойцам прямо под Новый 2023 год, а поступок ребят растрогал военнослужащих. Участники СВО ответили бахчисарайским школьникам, записав им видеопоздравление в стихах. Предполагалось, что ответ кадеты получат на каникулах, но на передовой не бывает выходных и праздников, да и связь оказалась нестабильной. Поэтому поздравление пришло только сейчас.

- Я Деду Морозу письмо напишу. Здоровья и счастья для вас попрошу. И вы ему тоже пишите. Стесняться не надо - просите. Просите, чтоб дети смеялись. Чтоб взрослые жить не боялись, - обратились наши военнослужащие.

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