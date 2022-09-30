В Госсовете Крыма предложили оставить без подарков на 23 февраля «бегунов» от мобилизации

Он добавил, что такие поступки – это позор для полуострова. Владимир Константинов/Telegram

В Крыму решили оставить сбежавших от мобилизации без подарков на 23 февраля. По словам председателя Госсовета РК Владимира Константинова, так крымчанки могут хорошо сэкономить в преддверии Дня защитника Отечества.

По словам председателя Госсовета, раньше подарки было принято вручать всем, у кого в паспортах обозначен мужской пол. Однако теперь стало очевидно, что этого недостаточно для того, чтобы считаться мужчиной, тем более - защитником Родины.

- Для этого нужны не соответствующие первичные и вторичные половые признаки. Для этого нужно совершать поступки. Назвать Поступком бегство от мобилизации язык не повернется. Это позорное деяние, - отметил Владимир Константинов у себя в telegram.

Он также добавил, что такие поступки – это позор для полуострова. Чтобы наказать беглецов, Константинов предложил даже не пускать их обратно в страну, ведь они совершают предательство.

- Неважно, является ли оно таковым по нашим законам, главное - оно таковым является в глазах общества, по своей сути. Пусть не надеются эти «бегуны» на какое-то понимание, тем более - уважение своего народа. Их бегство - пятно, от которого им не отмыться. Есть только один растворитель для таких пятен - кровь. Но он - не для такой публики, - подытожил спикер крымского парламента.

Ранее в Госсовете республики попросили призвали делать выводы из нынешней мобилизационной кампании, чтобы не повторять ошибки в будущем.

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