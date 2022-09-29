Спикер Госсовета Крыма призвал сделать выводы из мобилизационной кампании

Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов призвал делать выводы из нынешней мобилизационной кампании. Об этом он сообщил в своем telegtam-канале.

- Обязательно на всех уровнях нужно сделать выводы из этой мобилизационной кампании. Ее ошибки всем хорошо известны, - написал Константинов.

По его мнению, мобилизационные мероприятия по переподготовке необходимы и в мирное время.

- У нас есть категория людей, которые не служили в армии, молодые и более взрослого возраста, например, 40 лет. Почему их не отправить на военную подготовку на несколько месяцев? Ни в коем случае не в зону боевых действий. Если, к примеру, есть проблемы со здоровьем, человек может находиться в резерве во вспомогательных войсках, обслуживающих и так далее, - добавил председатель Госсовета РК.

Напомним, для ответов на возникающие вопросы относительно мобилизации во всех регионах начала работу «Горячая линия» с единым номером «122» ( ранее этот номер использовался во время пандемии коронавируса). О том, как проходит работа единственного в Крыму колл-центра и с какими вопросами чаще всего обращаются к операторам - в материале «Комсомолки».

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