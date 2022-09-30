Крымчанка, которую пытался зарезать ревнивец из Орла, спаслась благодаря таксисту

Благодаря случайному свидетелю женщине удалось спасти жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму под суд пойдет молодой парень из Орла, который на почве ревности пытался убить возлюбленную.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, 22-летний молодой человек приехал в Феодосию к своей 42-летней любимой с материка, однако женщина по какой-то причине не захотела продолжать отношения с молодым ухажером.

Разозлившись, парень схватил клинок и несколько раз ударил им крымчанку. Все произошло прямо на улице. У преступления оказался свидетель - проезжающий мимо таксист, который посадил женщину в машину и отвез в больницу. Медикам удалось спасти ей жизнь.

Позже другие очевидцы сообщили в полицию о произошедшем и описали нападавшего, благодаря чему через несколько часов он был задержан.

- По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия с участием обвиняемого, назначено проведение соответствующих судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - говорится в сообщении.

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