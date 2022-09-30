«Мы в одной огромной семье»: как в Крыму отреагировали на присоединение Донбасса и освобожденных территорий к России

В поддержку присоединения новых территорий к России на митинг-концерты по всему полуострову пришли тысячи крымчан Фото: Ирина ГЕРЦ

В Кремле состоялось подписание договоров о принятие в состав России четырех новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Документ подписал президент России Владимир Путин и главы новых субъектов.

В честь долгожданного события праздничные концерты состоялись по всей стране, и, разумеется, Крым не стал исключением. Жители республики сделали свой выбор еще восемь лет назад и не пожалели об этом.

С новой вехой в российской истории жителей освобожденных территорий и Донбасса поздравил глава Крыма Сергей Аксенов. Сегодня, 30 сентября, руководитель республики присутствовал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии подписания договоров.

- Поздравляю наших братьев и сестер с этой долгожданной победой! Ваша смелость и несгибаемая воля вызывают неподдельное восхищение. Крымчане понимают, какие страшные испытания вам пришлось пережить ради этого дня. Мы гордимся, что теперь мы вместе, в одной огромной семье, - отметил Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в свою очередь поздравил крымчан с радостным событием со сцены в Екатерининском парке Симферополя. В ходе митинг-концерта в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, парламентарий подчеркнул, что россияне должны строить новый мир, не оглядываясь на Запад.

Кроме того, Владимир Константинов назвал трусами всех тех, кто уехал из России, передает корреспондент КП-Крым. Он подчеркнул, что страна не ждет таких людей обратно, так как они недостойны быть гражданами Российской Федерации.

- Что мы им должны сказать? Оставайтесь там, вы нам больше не нужны. Вы отвернулись от своей Родины, от своих родителей, от своей истории. Вы получали от государства все. Это плесень русского общества, мы станем лучше и светлее, - заявил Владимир Константинов.

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