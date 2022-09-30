Тысячи людей и гордость за страну: как симферопольцы приветствовали вхождение в состав России новых субъектов

Крымчане поддерживают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Фото: Ирина ГЕРЦ

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В честь долгожданного события праздничные концерты состоялись по всей стране, и, разумеется, Крым не стал исключением.

Люди собрались возле сцены еще до начала мероприятия Фото: Ирина ГЕРЦ

Митинг-концерт в честь присоединения Донбасса и освобожденных территорий к России состоялся в Симферополе в Екатерининском парке. Еще до начала мероприятия на площадке собрались тысячи человек, передает корреспондент «КП-Крым».

В Екатерининском парке вечером 30 сентября было не ппротолкнуться Фото: Ирина ГЕРЦ

Поздравили участников концерта с радостным событием спикер Госсовета Владимир Константинов и председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

- Это беспрецедентное историческое событие. Ему нет аналогов в мире. Но мы, крымчане, это начали. Крымская весна, начатая в 2014 году, продолжается. Именно так мы должны расценивать результат сегодняшнего дня, - подчеркнул Владимир Константинов.

С приветственным словом выступили Владимир Константинов и Юрий Гоцанюк Фото: Ирина ГЕРЦ

Гости мероприятия также смогли послушать патриотические песни, в частности, выступление Кубанского казачьего хора.

Гости мероприятия также смогли послушать патриотические песни Фото: Ирина ГЕРЦ

Напомним, ранее с новой вехой в российской истории жителей освобожденных территорий и Донбасса поздравил глава Крыма Сергей Аксенов. Как отметил руководитель республики, теперь вместе вся Россия - «в одной огромной семье».

Люди гордятся своей страной Фото: Ирина ГЕРЦ

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