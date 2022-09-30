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Общество30 сентября 2022 16:10

Тысячи людей и гордость за страну: как симферопольцы приветствовали вхождение в состав России новых субъектов

Еще до начала мероприятия на входе собралась огромная толпа людей
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Крымчане поддерживают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Крымчане поддерживают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Фото: Ирина ГЕРЦ

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В честь долгожданного события праздничные концерты состоялись по всей стране, и, разумеется, Крым не стал исключением.

Люди собрались возле сцены еще до начала мероприятия

Люди собрались возле сцены еще до начала мероприятия

Фото: Ирина ГЕРЦ

Митинг-концерт в честь присоединения Донбасса и освобожденных территорий к России состоялся в Симферополе в Екатерининском парке. Еще до начала мероприятия на площадке собрались тысячи человек, передает корреспондент «КП-Крым».

В Екатерининском парке вечером 30 сентября было не ппротолкнуться

В Екатерининском парке вечером 30 сентября было не ппротолкнуться

Фото: Ирина ГЕРЦ

Поздравили участников концерта с радостным событием спикер Госсовета Владимир Константинов и председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

- Это беспрецедентное историческое событие. Ему нет аналогов в мире. Но мы, крымчане, это начали. Крымская весна, начатая в 2014 году, продолжается. Именно так мы должны расценивать результат сегодняшнего дня, - подчеркнул Владимир Константинов.

С приветственным словом выступили Владимир Константинов и Юрий Гоцанюк

С приветственным словом выступили Владимир Константинов и Юрий Гоцанюк

Фото: Ирина ГЕРЦ

Гости мероприятия также смогли послушать патриотические песни, в частности, выступление Кубанского казачьего хора.

Гости мероприятия также смогли послушать патриотические песни

Гости мероприятия также смогли послушать патриотические песни

Фото: Ирина ГЕРЦ

Напомним, ранее с новой вехой в российской истории жителей освобожденных территорий и Донбасса поздравил глава Крыма Сергей Аксенов. Как отметил руководитель республики, теперь вместе вся Россия - «в одной огромной семье».

Люди гордятся своей страной

Люди гордятся своей страной

Фото: Ирина ГЕРЦ

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