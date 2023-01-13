Крымчанин, избивший восьмилетнего пасынка-инвалида за то, что тот покусал мать, получил 4,5 года колонии

38-летний житель Армянска, жестоко избивший 8-летнего пасынка, отправится в колонию на 4,5 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летний житель Армянска, жестоко избивший 8-летнего пасынка, отправится в колонию на 4,5 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Армянский городской суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

– Установлено, что подсудимый в марте 2022 года, находясь по месту совместного проживания со своей сожительницей и ее малолетними сыновьями, в ходе конфликта с одним из мальчиков, под предлогом его воспитания, нанес последнему многочисленные удары в область головы, туловища и ног. В результате действий злоумышленника 8-летнему потерпевшему нанесен тяжкий вред здоровью, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, КП-Крым ранее писала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ребенок-инвалид закатил скандал своей матери и укусил ее, что сильно разозлило сожителя женщины. Пытаясь «успокоить» мальчика, он толкнул его на пол и несколько раз ударил. При этом мать ребенка пыталась «прикрыть» мужчину и выдать все за несчастный случай – якобы мальчик сам упал с лестницы. Экспертиза показала, что у малыша, помимо прочих травм, закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и переломы таза - специалисты быстро установили, что ребенка избили умышленно. В результате «воспитательных мероприятий» мальчик впал в кому.

В отношении матери ребенка также было возбуждено уголовное дело, женщина обвиняется в укрывательстве тяжкого преступления (часть 1 статьи 316 УК РФ). В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде, добавили в прокуратуре.

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