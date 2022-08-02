Избил до состояния комы: в крымском Следкоме рассказали шокирующие подробности издевательств над 8-летним мальчиком отчимом-изувером

Чтобы прикрыть любовника, женщина сообщила диспетчеру "скорой", что сын упал с лестницы Фото: Андрей КАРА

В Крыму будут судить 37-летнего мужчину, жестоко избившего 8-летнего пасынка в воспитательных целях, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Напомним, дело было в марте этого года. Семейная чета находилась в своей квартире одного из домов микрорайона им. Генерала Корявко в Армянске. Раздраженный поведением маленького баловника, который, впрочем, как оказалось, страдает задержкой психического развития, мужчина решил приструнить пасынка и жестоко его избил: повалил на пол и, целясь преимущественно в голову и туловище, поколотил руками и ногами.

Хранительница семейного очага решила прикрыть любимого и, позвонив в «скорую», сообщила диспетчеру, что ребенок упал с лестницы. Экспертиза показала, что у малыша, помимо прочих травм, закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и переломы таза. Специалисты быстро установили, что ребенка избили умышленно. В результате таких «воспитательных мероприятий» мальчик впал в кому.

- Недостоверные сведения об обстоятельствах преступления женщина подтверждала и на стадии следствия, в связи с чем в отношении нее было возбуждено и расследовалось уголовное дело по обвинению в укрывательстве преступлении (ст. 316 УК РФ), которое сейчас рассматривается судом, - говорится в сообщении.

В настоящее время мальчик выписан из больницы и находится на реабилитации у родного отца. Его мать могут лишить родительских прав. Дальнейшую судьбу женщины и ее возлюбленного будет решать суд.

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