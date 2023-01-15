«Нет штормового предупреждения»: как работает Керченская морская паромная переправа 15 января

С начала работы переправы через пролив в обе стороны было перевезено почти 70 тысяч человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несмотря на туман и небольшие осадки, Керченская морская паромная переправа продолжает работать в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, на 15 января нет действующих штормовых предупреждений.

По данным ведомства, с начала работы переправы - с ночи 9 октября по 15 января - через пролив в обе стороны было перевезено почти 70 тысяч человек. Также за три месяца удалось доставить 47 225единиц автотранспорта и 5 365 железнодорожных вагонов. В совокупности паромы, которые работали на линии, выполнили 1537 рейсов.

- Согласно прогнозу Росгидромета, 15 января будет дуть северо-западный, западный ветер 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +1-3°С, температура воды в море +1-2°С, - отметили в пресс-службе.

Напомним, с 17 января будет полностью закрыта автодорожная часть Крымского моста. Как сообщили в Минтрансе РФ, дорога будет закрыта на период с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

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