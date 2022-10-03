В Судаке МЧС пришлось эвакуировать альпинистов, застрявших во время спуска с горы

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

В Судаке во время спуска с горы Сокол застряли двое альпинистов, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Сообщение о том, что экстремалы нуждаются в помощи, спасателям поступило накануне вечером. Как оказалось, туристы с помощью альпинистского снаряжения спустились с вершины горы, но, миновав 100 метров, застряли. На помощь выехали спасатели.

- По прибытии к месту происшествия, совместно с сотрудниками «КРЫМ-СПАС», спасатели нашли туристов и с помощью альпинистского снаряжения вывели их с труднодоступного участка в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались, - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники МЧС спасли группу туристов, которые заблудились на территории Большого каньона Крыма. Помощь врачей никому не понадобилась.

Истории, когда застрявшим на горных склонам отдыхающим требуется помощь, в Крыму не редкость. Недавно еще одну группу туристов, среди которых были две несовершеннолетних, пришлось эвакуировать с горы Бойка.

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