Фото: mchs.rk.gov.ru

В Крыму с горы Бойка эвакуировали семь заблудившихся туристов, из них двое - несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Из-за тумана и дождя [они] потеряли ориентиры и не могут самостоятельно спуститься в село Богатырь. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации, - говорится в сообщении.

Туристов обнаружили в районе руин храма Христа Спасителя. Их эвакуировали в село Богатырь и провели с ними профилактическую беседу. В медпомощи никто не нуждался.

Напомним, в конце сентября двоих туристов из Москвы в Крыму эвакуировали с горы Сокол. Вечером они застряли на «ложной тропе» в районе ущелья Шайтан-Дере горы.

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