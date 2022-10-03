ФСБ задержала жителя Херсона за шпионаж и передачу данных украинским спецслужбам

Он передавал данные через мессенджер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Херсона, который работал агентом украинской разведки. Как сообщили в спецслужбе, он передавал данные о перемещениях российских военных.

28-летний житель Херсона в прошлом году был завербован в Службы безопасности Украины, а после начала специальной военной операции на территории соседнего государства его начали активно использовать для сбора сведений о местах нахождения, передвижения, численности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области. Он также рассказывал о видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.

- Передача собранных данных куратору из СБУ осуществлялась через мобильный мессенджер. Информация предназначалась для последующего направления в Министерство обороны Украины с целью планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ, - отметили в пресс-службе.

Напомним, этой весной на полуострове уже была похожая ситуация. ФСБ по республике задержала россиянина, причастного к сотрудничеству с украинскими спецслужбами. Как выяснили силовики, 51-летний мужчина, проживающий последнее время в Крыму, ранее служил в ДНР. Сотрудничество с сотрудниками украинской разведки россиянин поддерживал на постоянной основе.

Также в начале сентября ФСБ России предотвратила серию террористических актов в отношении властей Херсонской области и некоторых членов правительства Крыма.

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