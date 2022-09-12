ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма

ФСБ провело эффективную контрразведывательную операцию с оперативной игрой Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ России предотвратила серию террористических актов в отношении властей Херсонской области и некоторых членов правительства Крыма.

- В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым, - сказано в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Российским контрразведчиками удалось установить личность сотрудника СБУ, который руководил действиями завербованных лиц. В результате были получены данные о проводимой операции, пойманы исполнители и их помощники, выявлены каналы связи и способы финансирования.

Оперативная игра - система операций, в ходе которых действия противника достигают цели, но находятся под полным контролем органов госбезопасности.

Напомним, неделей ранее ФСБ нашла вирус-шпион в компьютерах оборонного предприятия Керчи. Программа удаленного доступа могла считывать пароли и создавать условия для хакерских атак. Системному администратору, который должен следить за информационной безопасностью предприятия оборонного ведомства, вынесли предостережение.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ в Крыму поймала мужчину, который призывал к расправе над военными, участвующими в спецоперации

Его лишат свободы на пять лет (подробнее)