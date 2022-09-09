ФСБ в Крыму поймала мужчину, который призывал к расправе над военными, участвующими в спецоперации

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: УФСБ по РК и Севастополю

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который призывал к расправе над военными, участвующими в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по республике.

Выяснилось, что 42-летний житель Симферополя часто размещал в групповом чате мессенджера Telegram сообщения и угрозы расправы над военными, которые участвуют в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

За публичные призывы к экстремизму против мужчины следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье 280 УК России.

- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - отметили в пресс-службе.

Напомним, в конце августа сотрудники ФСБ поймали жителя полуострова, который публиковал в социальных сетях экстремистские материалы. 38-летний мужчина часто постил у себя на страницах призывы к осуществлению насилия в отношении одной из национальностей. На него возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности,

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