Симферополец может получить два года колонии за угрозы в адрес российских военных

Симферополец попал под уголовное дело за угрозы в адрес военных, участвующих в спецоперации
Фото: Анастасия Осипова
ФСБ задержала 42-летнего жителя Симферополя за угрозы в адрес российских военнослужащих.
- Житель Симферополя размещал в групповом чате мессенджера «Telegram» комментарии, содержащие угрозы расправы над военнослужащими вооруженных сил РФ, участвующими в спецоперации, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что крымчанин заплатит 30 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии РФ в видеочате. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ установили личность подозреваемого, задержали и доставили в отделение полиции, где мужчина раскаялся, пояснив, что в беседе с блогером не сдержал гнев.
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