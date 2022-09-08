Крымчанин заплатит 30 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии РФ в видеочате

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

Жителя Евпатории оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ в видеочате, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ установили личность подозреваемого, задержали и доставили в отделение полиции. На крымчанина составлен протокол по части 2 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

- В беседе с блогером в начале августа проявил порывы гнева, недостойно [повел себя], оскорбив вооруженные силы РФ. Я сожалею об этом, - раскаялся мужчина, заявив, что больше такого отныне не повторится.

Ранее сообщалось, что крымчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичные призыву к терроризму. Призывы содержались в пяти комментариях к публикациям в соцсетях.

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