Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2022 7:09

Крымчанин заплатит 30 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии РФ в видеочате

Мужчина раскаялся, рассказав, что в беседе с блогером не сдержал гнев
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

Жителя Евпатории оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ в видеочате, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ установили личность подозреваемого, задержали и доставили в отделение полиции. На крымчанина составлен протокол по части 2 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

- В беседе с блогером в начале августа проявил порывы гнева, недостойно [повел себя], оскорбив вооруженные силы РФ. Я сожалею об этом, - раскаялся мужчина, заявив, что больше такого отныне не повторится.

Ранее сообщалось, что крымчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичные призыву к терроризму. Призывы содержались в пяти комментариях к публикациям в соцсетях.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50