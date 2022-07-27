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Происшествия27 июля 2022 15:10

Крымчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичные призыву к терроризму

Призывы содержались в пяти комментариях к публикациям в соцсетях
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Военный суд оштрафовал крымчанина на 360 тысяч рублей за призывы к терроризму

Военный суд оштрафовал крымчанина на 360 тысяч рублей за призывы к терроризму

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителя Крыма оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичные призыву к терроризму, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- С ноября 2018 по январь 2021 года подсудимый <...> с помощью мобильного телефона разместил на интернет-страницах в одной из социальных сетей 5 комментариев к публикациям, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации крымчанке грозит до 100 тысяч рублей штрафа. Женщина размещала в соцсети ссылки на видео, которые своим содержанием дискредитируют армию РФ.

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