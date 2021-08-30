В Крыму сотрудники ФСБ задержали интернет-экстремиста

38-летний мужчина часто постил у себя на страницах призывы к осуществлению насилия в отношении одной из национальностей Фото: Архив "КП"

В Крыму сотрудники ФСБ поймали жителя полуострова, который публиковал в социальных сетях экстремистские материалы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

- Пресечена противоправная деятельность жителя Республики Крым, распространяющего в открытых телекоммуникационных сетях материалы экстремистской направленности, – говорится в сообщении.

38-летний мужчина часто постил у себя на страницах призывы к осуществлению насилия в отношении одной из национальностей. Теперь на него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Крымчанину грозит около 4 лет лишения свободы.

Напомним, в конце апреля сотрудники ФСБ задержали жителя Алушты, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму. Свою агитацию 37-летний мужчина вел на просторах интернета. На своей странице в соцсетях он размещал призывы к совершению насильственных действий против группы лиц по национальным признакам.

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