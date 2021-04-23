Сотрудники ФСБ задержали в Алуште интернет-экстремиста

На мужчину возбудили уголовное дело за государственную измену. Фото: Скриншот из видео

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алушты, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму. Свою агитацию 37-летний мужчина вел на просторах интернета. На своей странице в соцсетях он размещал призывы к совершению насильственных действий против группы лиц по национальным признакам.

У себя в соцсетях он размещал призывы к совершению насильственных действий. Фото: Скриншот из видео

Теперь жителю Крыма грозит до пяти лет лишения свободы.

- Следственным отделом УФСБ РФ по Республике Крым против алуштинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»), - отмечают в пресс-службе УФСБ по Крыму.

Напомним, 22 апреля в Севастополе ФСБ задержала шпиона, который передавал секретную информацию украинской разведке. На мужчину возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Ему выбрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста. Сейчас в спецслужбе проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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