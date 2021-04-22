В Севастополе ФСБ поймала шпионившего для Украины россиянина

Военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Фото: Скриншот из видео
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота. Его подозревают в государственной измене за то, что он передавал военной разведке Украины секретные данные.
- Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства, - отметили в пресс-службе ФСБ РФ.
По информации ведомства, на мужчину возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Ему выбрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста. Сейчас в спецслужбе проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Следственные действия продолжаются. Военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Военному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Фото: Скриншот из видео
Напомним, в прошлом году сотрудники ФСБ задержали агентурную группу Главного управления разведки Министерства обороны Украины, участники которой проводили на полуострове разведывательные операции, вербовали других агентов, а также собирались организовывать диверсии.
Также, заметим, не так давно секретарь совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о том, что на территории Крымского полуострова будут сохраняться предпосылки возникновения угроз национальной безопасности.
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