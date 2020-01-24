2020-01-24T11:29:46+03:00
Происшествия

Крымчанин устроил в Симферополе тайники с боеприпасами по заданию спецслужб Украины

Его задержали сотрудники ФСБ [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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В тайниках обнаружили электродетонаторы, взрывчатку. Скриншот видео ЦОС ФСБВ тайниках обнаружили электродетонаторы, взрывчатку. Скриншот видео ЦОС ФСБ
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Крымчанин по заданию спецслужб Украины оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Мужчину задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

- В обустроенных им тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 килограммов, - рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ нашла тайники с боеприпасами в Симферополе.Крымчанин оборудовал их по заданию украинских спецслужб. Видео: ЦОС ФСБ

Крымчанина задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). По этим статьям может грозить до восьми лет тюрьмы.

Суд отправил подозреваемого под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В октябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали крымского пенсионера Олега Приходько, который собирался устроить взрыв в здании Сакской горадминистрации. У него в гараже нашли самодельную бомбу и бутылки с зажигательной смесью. Оказалось, что Приходько - уже давно давно состоит в украинских националистических организациях и разделяет неонацистские идеи, в его доме висят портреты Степана Бандеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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