Трижды ездил на Евромайдан: Чем известен дедушка, планировавший теракт в Крыму

Очередное громкое задержание на полуострове: ФСБ взяла под стражу члена украинских экстремистских организаций, 60-летнего жителя Сакского района Крыма Олега Приходько. Его подозревают в подготовке теракта на полуострове. Силовики, обыскав его гараж, нашли «коктейли Молотова» и самодельные бомбы. «КП-Крым» узнала, чем еще отличился задержанный.

ПОМОГАЛ НАЦИОНАЛИСТАМ И РАСКОЛЬНИКАМ

Олег Приходько – кузнец, плотник, аграрий. На пенсии, живет с женой в селе Орехово. До Крымской весны возглавлял на полуострове ячейку неонацистской партии «Свобода» - запрещенной в России экстремистской организации.

Собственно, один из представителей этой партии Эдуард Леонов первым сообщил в соцсетях о задержании Приходько. Правда, назвал это «похищением». Мол, нагрянули силовики и утащили из дому, в чем был. Однако на деле задержали сельчанина после обыска – при понятых и в соответствии с законом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/737043" frameborder="0"></iframe> Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ

Украинские СМИ сразу взялись расписывать «подвиги» Приходько. Оказалось, крымчанин трижды ездил в Киев, чтобы помогать украинским националистам на Евромайдане. Даже участвовал в нашумевшем захвате здания Киевской горадминистрации и горсовета. Любительское видео, снятое там, он с гордостью продемонстрировал журналистам незалежной.

В 2013 году он помогал строить незаконный храм украинских раскольников в Евпатории – маленькую деревянную церквушку УПЦ Киевского патриархата возвели под шумок Евромайдана безо всяких разрешительных документов. Снести это здание грозились еще украинские чиновники, однако из-за госпереворота храм остался стоять.

УКРАСИЛ ВЕСЬ ДОМ ТРИЗУБЦАМИ

Беседку во дворе Олег Приходько украсил резной надписью: «За честь, за волю, за казацкую долю! Слава Украине!». На ней висит желто-голубой украинский флаг. А рядом почему-то – британский. Хозяин говорил журналистам, что это из-за любви к английскому року.

На дымоходе у семейства – тоже украинский тризуб. Сделал «для души», пояснил хозяин дома.

Степан Бандера был кумиром

Первый обыск у Олега Приходько прошел еще в феврале этого года. Тогда у него изъяли портрет украинского националиста Степана Бандеры, сотрудничавшего с Третьим рейхом, книги об Украинской повстанческой армии, оргтехнику и символику запрещенных в РФ экстремистских организаций – «Правого сектора» и партии «Свобода».

Еще забрали автоматы, которые висели на стене вместе с украинским флагом. Олег Приходько в интервью украинским журналистам утверждал, что оружие – игрушка:

- Автоматы из пластика, я их сделал, чтоб как настоящие. Я увлекаюсь, оружие знаю. Немецкий автомат могу с закрытыми глазами собрать.

С такой страстью к истории коллаборационистов из УПА, знанием немецкого оружия и идейным вдохновением – неудивительно, что пенсионер на старости лет решил пойти в террористы.

По данным ЦОС ФСБ, Олега Приходько подозревают в подготовке теракта: он хотел устроить взрыв в одном из административных зданий полуострова.

В четверг суд планирует избрать ему меру пресечения.

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