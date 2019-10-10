ФСБ задержала крымчанина, готовившего теракт

ФСБ задержала жителя Сакского района Олега Приходько, состоявшего в украинских экстремистских организациях. Его подозревают в подготовке теракта в Крыму.

Его задержали по результатам обысков, прошедших у него дома в селе Орехово.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный хотел устроить взрыв в одном из административных зданий республики. Как стало известно КП-Крым, речь идет о Сакской городской администрации.

Олег Приходько свои проукраинские взгляды демонстрировал наглядно. Фото: Александра Сурган

Силовики нашли у него в гараже готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/737043" frameborder="0"></iframe> Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления взрывных устройств и подготовки теракта.

Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.

Крымчанин украсил тризубцами стены дома и беседки. Фото: Александра Сурган

Это уже не первые обыски у Приходько. По данным украинских СМИ, силовики наведывались к нему домой еще 8 февраля. Тогда у него изъяли украинскую символику, портрет Степана Бандеры, оргтехнику.

Кроме того, в доме нашли символику запрещенных в России экстремистских организаций - красно-черные флаги "Правого сектора" и неонацистской партии "Свобода".

В доме у Приходько нашли портрет Степана Бандеры. Фото: Александра Сурган

А В ЭТО ВРЕМЯ

Украинские СМИ уже назвали совершенно законное задержание "похищением". Первым об этом сообщил в соцсетях Эдуард Леонов - "свободовец", который ранее проживал на полуострове и пользовался тут славой главного украинского националиста в политике. Выехал сразу же после Крымской весны.

Именно Эдуард Леонов первым заявил о якобы "похищении" Олега Приходько. Мол, силовики неожиданно заявились домой и вывезли, в чем был. Это сообщение радостно подхватили многие журналисты незалежной.

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