2019-10-10T16:39:44+03:00
Происшествия

ФСБ задержала крымчанина, готовившего теракт

Олег Приходько состоял в украинских экстремистских организациях [видео]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments41
Олег Приходько не скрывал, что не признает вхождения Крыма в РоссиюОлег Приходько не скрывал, что не признает вхождения Крыма в Россию
Изменить размер текста:

ФСБ задержала жителя Сакского района Олега Приходько, состоявшего в украинских экстремистских организациях. Его подозревают в подготовке теракта в Крыму.

Его задержали по результатам обысков, прошедших у него дома в селе Орехово.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный хотел устроить взрыв в одном из административных зданий республики. Как стало известно КП-Крым, речь идет о Сакской городской администрации.

Олег Приходько свои проукраинские взгляды демонстрировал наглядно. Фото: Александра Сурган

Олег Приходько свои проукраинские взгляды демонстрировал наглядно. Фото: Александра Сурган

Силовики нашли у него в гараже готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления взрывных устройств и подготовки теракта.

Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.

Крымчанин украсил тризубцами стены дома и беседки. Фото: Александра Сурган

Крымчанин украсил тризубцами стены дома и беседки. Фото: Александра Сурган

Это уже не первые обыски у Приходько. По данным украинских СМИ, силовики наведывались к нему домой еще 8 февраля. Тогда у него изъяли украинскую символику, портрет Степана Бандеры, оргтехнику.

Кроме того, в доме нашли символику запрещенных в России экстремистских организаций - красно-черные флаги "Правого сектора" и неонацистской партии "Свобода".

В доме у Приходько нашли портрет Степана Бандеры. Фото: Александра Сурган

В доме у Приходько нашли портрет Степана Бандеры. Фото: Александра Сурган

А В ЭТО ВРЕМЯ

Украинские СМИ уже назвали совершенно законное задержание "похищением". Первым об этом сообщил в соцсетях Эдуард Леонов - "свободовец", который ранее проживал на полуострове и пользовался тут славой главного украинского националиста в политике. Выехал сразу же после Крымской весны.

Именно Эдуард Леонов первым заявил о якобы "похищении" Олега Приходько. Мол, силовики неожиданно заявились домой и вывезли, в чем был. Это сообщение радостно подхватили многие журналисты незалежной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трижды ездил на Евромайдан: Чем отличился дедушка, планировавший теракт в Крыму

Пенсионер Олег Приходько помогал строить незаконный храм и развесил по дому желто-голубые флаги (подробнее)

Продавали секреты Украине, поджигали дома: Шпионы и диверсанты, пойманные в Крыму за 5 лет

"Комсомолка" вспомнила, кого задерживали силовики на полуострове (подробнее)

Родные украинского диверсанта на суде кричали «Слава Украине» и желали приставам гореть в аду

Евгения Панова в Крыму приговорили к 8 годам заключения в колонии строгого режима. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Что толку кричать, когда тебя пытают током менты»: Братья из Подмосковья рассказали, как из них выбивали ложные показания
Александра и Василия силой доставили в отдел, обвинили в убийстве и под пытками выбили признательные показания. Но суд присяжных оправдал мужчин за отсутствием доказательств [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Крымские власти отказались от эксперимента с курортным сбором
Двух крымских военных приговорили к тюрьме за дедовщину
На выходных в Симферополе выступят лучшие судомоделисты Крыма
Фотографу удалось сделать невероятные снимки рассвета в Гурзуфе
Новую ветеринарную клинику построят в Севастополе
В центре Симферополя перевернулась машина скорой помощи
ФСБ опубликовала видео задержания украинского националиста, готовившего теракт в Крыму
Не хотел отпускать: Крымчанин накинулся с ножом на девушку, которая захотела от него уйти
Москвич-мошенник присвоил 32 миллиона рублей из бюджета Алушты
На Украине рассказали, что каждый пятый переселенец из Крыма вернулся домой
Проект реконструкции санатория «Жемчужина» под Ялтой представят на фестивале в Москве
Отопительный сезон в Крыму не начнется в ближайшее время
Необычное явление: В осеннем Крыму рождаются львята-листопаднички
В Севастополе у двух товарищей изъяли коллекцию холодного и огнестрельного оружия
Крымских чиновников будут отбирать по специальному проекту «Твое правительство»
В Ленинском районе Крыма произошла авария: Пострадали три человека
Владельца сети ресторанов Севастополя, воевавшего в Сербии, оставили под стражей
Животных из зооуголка в Детском парке переселят в теплые жилища
Симферопольские фонтаны готовят к зиме
На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать плитку
До +21 градуса и дождь: Погода в Крыму на 10 октября
В Симферополе и Севастополе 10 октября частично отключат свет
В Алушту из Новосибирска привезли полкило уникальных обезьян
За продажу и показ азиатских вибраторов крымчан ждет тюрьма