ФСБ опубликовала видео задержания украинского националиста, готовившего теракт в Крыму

СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-10T15:31:33+03:00

Изменить размер текста: A A

ФСБ опубликовала видео с задержания Олега Приходько - жителя села Орехово Сакского района Крыма, который готовил теракт на полуострове.

Мужчина состоял в украинских неонацистских организациях и хотел устроить взрыв в административном здании. По данным КП-Крым, теракт должен был состояться в Сакской горадминистрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/737043" frameborder="0"></iframe> Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ

К счастью, силовики смогли предотвратить трагедию.

- В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки теракта и хранения СВУ.

ИСТОЧНИК KP.RU