2019-10-10T15:31:33+03:00
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания украинского националиста, готовившего теракт в Крыму

Олег Приходько хотел устроить взрыв
Анастасия ЖУКОВА
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Олег Приходько не скрывал проукраинских взглядовОлег Приходько не скрывал проукраинских взглядов
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ФСБ опубликовала видео с задержания Олега Приходько - жителя села Орехово Сакского района Крыма, который готовил теракт на полуострове.

Мужчина состоял в украинских неонацистских организациях и хотел устроить взрыв в административном здании. По данным КП-Крым, теракт должен был состояться в Сакской горадминистрации.

Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ

К счастью, силовики смогли предотвратить трагедию.

- В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки теракта и хранения СВУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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