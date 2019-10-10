ФСБ опубликовала видео задержания украинского националиста, готовившего теракт в Крыму
ФСБ опубликовала видео с задержания Олега Приходько - жителя села Орехово Сакского района Крыма, который готовил теракт на полуострове.
Мужчина состоял в украинских неонацистских организациях и хотел устроить взрыв в административном здании. По данным КП-Крым, теракт должен был состояться в Сакской горадминистрации.
Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ
К счастью, силовики смогли предотвратить трагедию.
- В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по факту подготовки теракта и хранения СВУ.
ИСТОЧНИК KP.RU