ФСБ задержала в Крыму агентов украинской военной разведки

В Крыму сотрудники ФСБ задержали агентурную группу Главного управления разведки Министерства обороны Украины, участники которой проводили на полуострове разведывательные операции, вербовали других агентов, а также собирались организовывать диверсии.

Деятельность группы пресекли сотрудники контрразведки. Среди задержанных военнослужащая Вооруженных Сил России. Ее подозревают в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки сведения, составляющие государственную тайну. Также оперативники задержали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже.

По данным Центра общественных связей ФСБ, организовывал деятельность агентов начальник херсонского подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов.

- В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже, - сообщили в ЦОС ФСБ.

Военнослужащая ожидает суда под домашним арестом, так как у нее есть несовершеннолетние дети. Гражданин Украины же проведет время до суда в СИЗО.

- Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - отметили в ЦОС ФСБ.

КСТАТИ

Информацию о задержанных и их шпионской деятельности сотрудники ФСБ получили в рамках расследования другого уголовного дела – в отношении крымчанина, который обустроил по заданию украинской разведки схроны с боеприпасами в Симферополе.

Напомним, ФСБ в январе этого года изъяла у него более пяти килограммов взрывчатки, три запала, девять электродетонаторов и взрыватели замедленного действия. Все это он провез в Крым с территории Украины по заданию все того же полковника Олега Ахмедова из украинской военной разведки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В октябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали жителя Сакского района Олега Приходько. Пенсионер, как выяснилось, вместо того, чтобы спокойно проводить старость в окружении внуков, на досуге мастерил самодельную бомбу, которую нашли у него в гараже вместе с наполненными зажигательной смесью бутылками. Все это мужчина планировал применить в здании Сакской горадминистрации.

В ходе расследования оказалось, что пенсионер давно состоит в украинских националистических организациях, в доме у него висят портреты Степана Бандеры.

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