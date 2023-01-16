Отомстил за парковку: крымчанин разбил боковое стекло Porshe за 90 тысяч рублей

Подозреваемый сознался в содеянном и написал явку с повинной. Фото: МВД по Республике Крым

46-летний житель Алушты, не совладав с эмоциями, разбил боковое стекло дорогой иномарки, и теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Жителю курортного города не понравилось, как владелец «Porshe Macan S» припарковал авто, в результате чего между мужчинами завязался спор. Никто не хотел отступать и доказывал свою правоту. В какой-то момент злоумышленник решил добавить своим аргументам весомости и перешел к действиям. Вооружившись куском металлической трубы, лежавшим на обочине, мужчина силой ударил им по боковому стеклу дорогостоящей иномарки, причинив ущерб в 90 тысяч рубелей. Долго полицейских ждать не пришлось.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили возможных очевидцев и установили личность и местонахождение подозреваемого. Подозреваемый сознался в содеянном и написал явку с повинной, - говорится в сообщении.

За причинение значительного ущерба чужому имуществу на алуштинца завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму пьяная многодетная мать устроила скандал, пытаясь забрать дочь из детсада

Женщину задержали росгвардейцы, а девочку передали бабушке (подробнее)