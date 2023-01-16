Экс-депутат из Крыма, оскандалившаяся после рекламы украинских биометрических паспортов, стала блогером

Дарью Ермолову лишили депутатского мандата в начале прошлого года. Фото: Дарья Ермолова/Instagram/социальная сеть запрещена в России

Экс-депутат Сакского горсовета, 27-летняя Дарья Ермолова, оскандалившаяся после рекламы украинских биометрических паспортов, стала блогером. В запрещенной сети у нее уже более 12,5 тысяч подписчиков. Сама девушка позиционирует себя как «крымский блогер» и параллельно осваивает SMM.

Напомним, Ермолова получила известность в начале прошлого года. У себя на странице в соцсети она разметила ролик с рекламой миграционного юриста и расписала, какие возможности открываются перед крымчанами с украинскими паспортами. В ЛДПР, по списку которой девушка была избрана в городской совет, такую рекламу не оценили. После скандала, Ермолову заставили давать объяснения на заседании координационного совета фракции, после чего лишили мандата.

Тогда экс-депутат не стала комментировать ситуацию. А буквально вчера выложила пост о трудностях госслужбы.

- К такому виду деятельности нужно быть готовым морально и материально. Скажем честно, материально больше, чем морально. У начинающего специалиста зарплата не больше, чем минимальная зарплата в государстве. Плюс, ты максимально ограничен в выражении себя в социальных сетях, - написала Ермолова.

Сейчас девушка предлагает услуги по ведению соцсетей кафе и бьюти-салонов, готова консультировать по их оформлению и монтажу видео. Кроме того, всячески рекламирует личный бренд контент-мейкера.

- Я и подумать не могла, что смогу работать лежа в кровати, - отмечает экс-депутат у себя в ленте.

Кстати, один из постов, которые уже успела обсудить крымская общественность, стал рассказ Ермоловой о прохождении в бане тренинга по искусству орального секса. Спустя несколько месяцев блогер поделилась с подписчицами еще одним «годным лайфхаком».

- Если три раза в день по нескольку минут держать во рту ложку, немного посасывая и прижимая к небу, то у нас будет очень красивый овал лица. Если в таком режиме держать не ложку, то у вас будет очень красивая машина. Я пока держать научилась только ложку, - отметила Ермолова.

Своим слоганом в соцсети девушка сделала фразу «со мной ты будешь улыбаться».

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