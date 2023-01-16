«Как я тебе забил!»: хоккеист-любитель рассказал об игре против Владимира Путина и вспомнил, как спас президента от толпы зевак

Алексей Нусбаум сразился на льду с президентом Владимиром Путиным в 2014 году. Фото: предоставлено героем публикации

По инициативе президента Владимира Путина в 2011 году была организована Ночная хоккейная лига - всероссийский турнир, главной особенностью которого является то, что участвуют в ней любительские команды. Изначально она задумывалась как объединение спортсменов-любителей старше 40 лет. Главный приз соревнований - Кубок Крутова и грант на строительство ледовой арены в регионе, который представляет команда-чемпион.

Проходят такие соревнования в Сочи, а визитной карточкой каждого финала является гала-матч. Против сборной Ночной хоккейной лиги на лед традиционно выходит команда «Легенды хоккея» с участием знаменитых российских спортсменов и политических деятелей. Ежегодно (кроме 2022 года) под 11-м номером в составе команды играл президент России Владимир Путин.

В 2014 году на звездный матч за особые спортивные заслуги отправился крымчанин Алексей Нусбаум - президент Объединенной Крымской хоккейной лиги.

«Комсомолка» поговорила с Алексеем Константиновичем о самом запоминающимся матче в его жизни, а также узнала о хоккейных «фишках» Владимира Путина, который с легкостью забил опытному вратарю два гола.

Сейчас коллекция насчитывает тысячи уникальных экспонатов. Фото: предоставлено героем публикации

ИЗ КОЛЛЕКЦИОНЕРА - В ХОККЕИСТЫ

Любовь к хоккею появилась у Алексея Нусбаума еще в юности. С середины 70-х годов он собирает спортивные экспонаты. Все началось с фотографий и вырезок из спортивных газет.

Сейчас коллекция 62-летнего Алексея Константиновича насчитывает тысячи уникальных экземпляров - клюшки, шайбы и даже элементы ретро-формы 60-х годов. Крымчанин неоднократно организовывал на полуострове выставки, связанные с хоккейной тематикой, а в 2008 году решил и сам выйти на лед в качестве вратаря.

- Я познакомился в Севастополе с группой людей, играющих в хоккей, предложил им свою компанию. В итоге получился хоккейный клуб «Легион», который все еще успешно действует, - рассказывает Алексей Нусбаум.

Чуть позже вратарь организовал Объединенную крымскую хоккейную лигу. Именно с того момента спортивные успехи Алексея Константиновича вышли за пределы полуострова. В 2014 году Алексей Нусбаум стал лучшим игроком среди крымских команд Ночной хоккейной лиги и отправился на гала-матч в Сочи, который состоялся 10 мая.

Участники гала-матча в Сочи в 2014 году. Фото: предоставлено героем публикации

11-Й ПРОТИВ 20-ГО

Попасть на звездный матч Ночной хоккейной лиги непросто. Как рассказывает Алексей Нусбаум, для этого нужно стать участником лучшей команды, отыграв 15 матчей в Крыму.

- Впервые тогда поехали две команды - Севастополя и Крыма, - рассказывает Алексей Нусбаум, - Первая встреча у нас была интересная - Крым играл с Канадой, нас поместили в международный дивизион.

Фаворитами фестиваля на льду крымчане тогда не стали, но Алексея Нусбаума пригласили поучаствовать в гала-матче против сборной звезд. Под номером «20» наш герой встал на ворота любительской команды. Среди его соперников оказались Владимир Путин и Сергей Шойгу.

Алексей Нусбаум на себе оценил мощь президентского броска. Фото: предоставлено героем публикации

«КАК Я ТЕБЕ ЗАБИЛ!»

Эту волнительную игру Алексей Нусбаум помнит до сих пор.

Свободное от работы время Алексей Нусбаум посвящает любимому хобби Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Владимир Владимирович мужчина физически крепкий и бросок у него получается достаточно резкий. Насколько я знаю, на лед он встал после 60-ти лет, но играет он прекрасно. Когда он забил мне гол, то подъехал ко мне, обнял и говорит: «Как я тебе забил!», я ответил: «Да, хорошо получилось».

По словам Алексея Нусбаума, подыгрывать президенту он не планировал - шайбу хотел поймать из принципа.

- Но она полетела над плечом под самую штангу. Такие шайбы не «берутся», - отмечает хоккеист-любитель.

Тот гала-матч 2014 года закончился победой команды Владимира Путина со счетом 20:5. Всего за игру глава государства забросил шесть шайб. Две из них поразили ворота в момент, когда на их страже стоял президент «Объединенной крымской хоккейной лиги».

ОРГАНИЗОВАЛИ КОРИДОР ДЛЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Кстати, тот матч запомнился еще одной интересной деталью.

- Охрана тогда не закрыла борт, и публика выбежала прямо на лед. Владимира Владимировича окружили - просили автографы и сфотографироваться. Чтобы он смог спокойно покинуть лед, мы с другими хоккеистами организовали своеобразный коридор, - поделился воспоминаниями Алексей Нусбаум.

На выходе с площадки Владимир Путин успел рассказать о впечатлениях от игры. Матч с хоккеистами-любителями он назвал дружеской игрой, от которой все получили удовольствие.

- Все замечательные спортсмены. Это люди, которые занимаются хоккеем в свободное от работы время, и если такие мероприятия как Ночная хоккейная лига будут помогать людям приобщаться к спорту, будем считать, что цель достигнута, - рассказывал в 2014 году Владимир Путин.

ХОТЕЛ БЫ ПОВТОРИТЬ

Сейчас Алексей Нусбаум занимает пост заместителя директора в организации государственного комитета по международным отношениям «Дом дружбы народов», а свободное от работы время, разумеется, уделяет любимой игре.

Крымские хоккеисты-любители активно участвуют в соревнованиях и имеют все шансы снова сыграть в Ночной лиге в Сочи Фото: Виталий ПАРУБОВ

На Ночной хоккейной лиге в Сочи Алексей Нусбаум бывал целых шесть раз. На вопрос, хотелось бы ему повторить матч с Владимиром Путиным, хоккеист-любитель не раздумывая отвечает: «Конечно».

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