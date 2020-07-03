Фигурист Илья Авербух сыграл в матче с Ночной хоккейной лигой Крыма

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Илья Авербух принял участие в игре команды Ночной хоккейной лиги Республики Крым, которая теперь будет проводить тренировки в школе зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе. Фигурист и сам очень любит хоккей, в Москве он тоже играет в ночной хоккейной лиге.

- Я понимаю, что имя Ильи Авербуха ассоциируется с фигурным катанием. Но я очень люблю хоккей, и изначально задача главой Крыма была поставлена сделать центр зимних видов спорта. Надеюсь, что в нашей школе будут заниматься еще и керлингом. Мы покажем Крыму, как важны хоккей и фигурное катание. В дальнейшем, конечно, планируется строительство стационарного ледового центра со зрительскими местами, но к этому нужно готовить почву, и мы этим сейчас занимаемся, - отмечает фигурист.

Фигурист Илья Авербух и министр спорта Крыма Ольга ТорубароваФото: Виталий ПАРУБОВ

Авербух напомнил, что школа «Наследие» уже приняла воспитанников на тренировки по фигурному катанию и хоккею.

- Больше 500 детей уже записались в школу хоккея и фигурного катания. У всех сейчас горят глаза. Скачок, надеюсь, будет качественный, поскольку появилась возможность тренироваться. На данный момент, конечно, есть много энтузиазма, - заключил фигурист.

Первая тренировка после трехмесячного перерыва прошла 2 июляФото: Виталий ПАРУБОВ

На разминке перед хоккейным матчем к игрокам подключилась министр спорта Крыма Ольга Торубарова:

- Наша ночная лига сообщила мне, что я не министр, а хоккеист. Это на самом деле драйв. Те, кто немного стоит на коньках, может освоить этот увлекательный вид спорта. На хоккейных коньках я каталась впервые, но в детстве я жила в той полосе России, где на зиму заливали каток, и можно было кататься. Так что я любитель, но все получается.

Команды Ночной хоккейной лиги не выходили на лед около трех месяцев из-за ограничений, которые действовали при распространении коронавируса. Теперь игроки будут тренироваться в школе «Наследие», чтобы подготовиться к десятому юбилейному сезону, стартующему в ноябре.

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