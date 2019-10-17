2019-10-17T12:07:37+03:00
Общество

Ледовая арена Ильи Авербуха переедет на окраину Симферополя

Ранее сообщалось, что ледовый комплекс переедет из Ялты на стадион «Локомотив» [КП-эксклюзив]
Никита ПОЛЬКО
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На арене будут проводиться занятия для детей по фигурному катанию, керлингу и хоккеюНа арене будут проводиться занятия для детей по фигурному катанию, керлингу и хоккеюФото: Надежда ДАЦЮК
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Ледовый быстровозводимый комплекс, который с июля находится на ялтинском стадионе «Авангард», перевезут в Симферополь, где его установят на улице Гурзуфская.

Как сообщала ранее КП-Крым, решение подарить республике ледовую арену, на которой все лето шел спектакль «Ромео и Джульетта», принял знаменитый режиссер и фигурист Илья Авербух.

Ранее предполагалось, что арена переедет из Ялты на симферопольский стадион «Локомотив».

Теперь стало известно, что ледовый комплекс будет располагаться на улице Гурзуфской. На его оборудование выделят деньги из крымского бюджета.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства спорта РК, на арене будут проводиться занятия для детей по фигурному катанию, керлингу и хоккею. Более того, через несколько лет шатер перейдет в собственность Крыма. Это прописано в условиях договора между республикой и владельцами арены.

Заметим, что соседствовать ледовая арена будет со сборно-разборным велотреком, который открыли на Гурзуфской еще в 2015 году.

Напомним, переносной ледовый шатер появился на стадионе «Авангард» в Ялте в июле этого года. До конца сентября там проходит ледовая постановка Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» с участием пяти олимпийских чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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