«Выскочил из машины, когда я пошел выбрасывать мусор»: подробности нападения на советника главы Крыма Эрвина Мусаева

Эрвин Мусаев предполагает, что нападение было связано с его общественной деятельностью и активной гражданской и политической позицией. Фото: Эрвин Мусаев/ВК

Утро 3 октября в Симферополе началось с неожиданного конфликта двух соседей. Его участниками оказались советник главы Крыма Эрвин Мусаев и глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

«ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ ВНЕЗАПНО»

Как рассказал КП-Крым Мусаев, весь конфликт произошел из-за политических взглядов двух сторон. По словам бывшего директора телеканала «Миллет», когда тот вышел из дома и направлялся на работу, из машины внезапно выпрыгнул его сосед Эйваз Умеров и принялся его избивать.

- Все случилось очень внезапно. Ранее никаких конфликтов у нас не было, но была явная неприязнь с его стороны, - отмечает Мусаев. – Так как мы живем в одном дворе, мы часто встречались перед работой или вечером. Но в этот раз я выкидывал мусор, а с машины на меня выскочил Эйваз. В тот момент я просто на него посмотрел. Ему, видимо, это не понравилось.

По словам мужчины, на него напали с кулаками и начали бить прямо по голове и лицу. Мусаев упал навзничь и потерял сознание. После драки, по словам пострадавшего, у него зафиксировали сотрясение мозга, сломанную кость глазницы, смещение шейных позвонков и рассечение брови.

- Мои знакомые, которые находились во дворе, успели разнять нас, чтобы он окончательно меня не добил. А в конце сказал, что давно нужно было меня поставить на место, но я не очень понимаю, что бы это значило.

Эрвин Мусаев предполагает, что нападение было связано с его общественной деятельностью и активной гражданской и политической позицией.

- Я всегда действовал и выражал свои приоритеты честно и открыто, и не собираюсь изменять своим принципам. С начала спецоперации я много раз бывал в зоне денацификации, не перестаю повторять, что истинный патриотизм - это уважение и забота о людях, соблюдение правил и норм законодательства, готовность прийти на выручку, самопожертвование, - добавил Мусаев.

ДРУГАЯ СТОРОНА КОНФЛИКТА

Фото: Эйваз Умеров/ВК

Как рассказал КП-Крым Эйваз Умеров, которого советник главы республики обвинил в нападении, утро понедельника было не таким однозначным.

Он уверяет, что конфликт начал Эрвин Мусаев. По словам главы региональной национально-культурной автономии крымских татар, во время встречи вместо приветствия советник главы начал оскорблять Умерова и всю его семью.

- Слово за слово, он полез со мной в драку, поэтому я вынужден был применять меры личной обороны, вот и получилось то, что получилось, - посетовал Эйваз Умеров. - Но вообще с Эрвином Мусаевым у нас давно неприязненные отношения из-за того, что этот человек – лицемер. Я не верю в искренность в поддержке России и в его патриотизм. Было много ситуаций, которые заставили меня так думать.

Сразу после конфликта Эрвин Мусаев обратился в полицию и написал заявление на своего обидчика. При этом глава региональной автономии крымских татар обратился в приемную Сергея Аксенова с просьбой наказать своего оппонента за неподобающее поведение.

Как рассказали КП-Крым в МВД по РК, полиция установила местонахождение подозреваемого в причинении телесных повреждений

ОФИЦИАЛЬНО

- В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции опросили потерпевшего, а также возможных свидетелей и очевидцев инцидента. По собранным полицейскими материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), - рассказали КП-Крым в МВД по РК.

Сейчас подозреваемый задержан. Как рассказали в МВД, сейчас с ним работают сотрудники полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советника главы Крыма Мусаева избили из-за его патриотических взглядов

Он неоднократно выражал свою пророссийскую позицию (подробнее)