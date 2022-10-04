Спасатели двое суток искали жительницу Москвы, которая пропала в горах Крыма

Гостью из Москвы обнаружили сегодня около 13:00 Фото: Мария БЕРК

В Крыму спасатели почти двое суток искали туристку из Москвы, пропавшую днем 2 октября в районе горы Бойка (Бахчисарайский район). Об этом сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

- В течение двух дней в условиях тумана, плохой видимости, дождей сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ГУ МЧС России по Республике Крым, добровольцы обследовали всю территорию горы Бойка, - написал он в своем телеграм-канале.

Сегодня около 13:00 гостью из Москвы обнаружили в районе ущелья Тар-Богаз.

- Состояние здоровья уточняется, однозначно переохлаждение, - добавил Садаклиев.

В поисково-спасательной операции были задействованы 25 спасателей и 7 единиц техники.

Ранее с горы Бойка были эвакуированы семь заблудившихся туристов, в том числе двое несовершеннолетних

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