«Бросили Родину в критический момент»: спикер Госсовета Крыма предложил лишать гражданства тех, кто покинул Россию во время СВО

По мнению Владимира Константинова, главная цель такого решения - восстановить справедливость Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россиян, покинувших страну во время проведения спецоперации, могут лишить гражданства. С таким предложением выступил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. В своем Tg-канале парламентарий поднял тему, какие последствия могут быть для «дезертиров», бросивших Родину в критический момент.

Как подчеркнул Владимир Константинов, существуют разные позиции по этому непростому поводу. Кто-то предлагает лишать имущества тех, кто уехал из России во время СВО, а другие, напротив, склоняются к идее «понять и простить». По мнению парламентария ограничивать в правах бросивших Родину все же стоит. Прежде всего, в тех правах, которыми они пренебрегли - гражданских.

- Нужен закон, четко оговаривающий степень поражения в правах в зависимости от характера деяния - вплоть до лишения гражданства. Они сами себя в этих правах и обязанностях ограничивают. Вот и пусть получают, - заявил Владимир Константинов.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести для россиян, покинувших страну, но продолжающих пользоваться всеми ее благами, ввести повышенную ставку налогообложения.

- Уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны, - подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.

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