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Политика17 января 2023 7:52

«Бросили Родину в критический момент»: спикер Госсовета Крыма предложил лишать гражданства тех, кто покинул Россию во время СВО

Спикер Госсовета Крыма Константинов предложил лишать гражданства россиян, которые покинули страну во время спецоперации
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
По мнению Владимира Константинова, главная цель такого решения - восстановить справедливость

По мнению Владимира Константинова, главная цель такого решения - восстановить справедливость

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россиян, покинувших страну во время проведения спецоперации, могут лишить гражданства. С таким предложением выступил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. В своем Tg-канале парламентарий поднял тему, какие последствия могут быть для «дезертиров», бросивших Родину в критический момент.

Как подчеркнул Владимир Константинов, существуют разные позиции по этому непростому поводу. Кто-то предлагает лишать имущества тех, кто уехал из России во время СВО, а другие, напротив, склоняются к идее «понять и простить». По мнению парламентария ограничивать в правах бросивших Родину все же стоит. Прежде всего, в тех правах, которыми они пренебрегли - гражданских.

- Нужен закон, четко оговаривающий степень поражения в правах в зависимости от характера деяния - вплоть до лишения гражданства. Они сами себя в этих правах и обязанностях ограничивают. Вот и пусть получают, - заявил Владимир Константинов.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести для россиян, покинувших страну, но продолжающих пользоваться всеми ее благами, ввести повышенную ставку налогообложения.

- Уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны, - подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.

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